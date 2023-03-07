Kavgayı ayıran baba-oğul saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 07.03.2023 | 10:44 SULTANGAZİ'de sokakta çıkan kavgayı ayıran baba ve oğlu, kavga eden grubun yakınları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, yakınları tarafından araca bindirilerek, hastaneye götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

50. Yıl Mahallesi'nde 4 Mart Cumartesi öğle saatlerinde cadde üzerinde iki kişi arasında kavga çıktı. Esnaf Ercan E. ve oğlu Sezer E., kavgayı ayırmak için müdahale etti. Kavga sonlandıktan sonra taraflar olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre sonra kavga eden kişilerden birinin akrabaları, araçla baba ve oğlunun işlettiği lastikçi dükkanının önüne geldi. Araçtan inen kişiler, bagajdan aldıkları sopalarla dükkanın önünde bulunan Sezer ve Emre E., kardeşlere saldırmaya çalıştı. Durumu fark eden Sezer E., koşarak kaçmaya başladı. Saldırganlar da Sezer E.'nin peşinden koştu. Saldırganlar, kısa süreli kovalamacanın sonunda Sezer E.'yi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada Sezer E., üzerinde bulunan silahı çıkararak, ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, iki kişiye isabet etti. Yaralananlardan biri, akrabaları tarafından taşınarak geldikleri araca bindirildi ve hastaneye götürüldü.Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, yaralı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah bir aracın iş yerinin önüne yanaştığı, araçtan inen kişilerin bagajdaki sopaları alarak Sezer E."yi kovaladığı ve daha sonra yaralanan kişiyi taşıyarak geri geldikleri, araca bindirerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.