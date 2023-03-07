Kavgayı ayıran baba-oğul saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video
SULTANGAZİ'de sokakta çıkan kavgayı ayıran baba ve oğlu, kavga eden grubun yakınları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, yakınları tarafından araca bindirilerek, hastaneye götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, yaralı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah bir aracın iş yerinin önüne yanaştığı, araçtan inen kişilerin bagajdaki sopaları alarak Sezer E."yi kovaladığı ve daha sonra yaralanan kişiyi taşıyarak geri geldikleri, araca bindirerek olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.
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