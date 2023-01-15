Kavgayı izlerken canından oluyordu! Üzerine gelen fayanstan böyle kurtuldu | Video

Bursa'da iki grup arasındaki kavgadan fırlatılan fayans, esnafı teğet geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etmeye başlayan iki grup, birbirlerine acımasızca vurmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlarda olan biteni anlamaya çalıştı. O sırada taraflardan biri kavga ettiği kişilere doğru yerde bulduğu fayansı fırlattı. Fayans ise esnafı kıl payı geçerek dükkanda paramparça oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Fayansın teğet geçme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.