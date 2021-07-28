Kavşağa ters şeritten girince motosiklete böyle çarptı | Video

Antalya'da yabancı uyruklu sürücünün kullandığı otomobilin, kavşağa ters şeritten girmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreyolu istikametinden Sorgun Çamlığı istikametine seyir halindeki Yvanne Crista Sikkeli'nin kullandığı otomobil, kavşağa ters şeritten girdiği sırada, aynı istikamette gitmekte olan Onur Karabuz'un kullandığımotosikletle çarpıştı. Kazada, otomobil ile kaldırım arasında sıkışarak devrilen motosikletin sürücüsü Onur Karabuz kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken motosiklette yolcu olarak Çağla Karabuz yaralandı. Karabuz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.