Kavşağı dönemeyen tomruk yüklü kamyon devrildi | Video 14.07.2023 | 14:23 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavşağı dönemeyen tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük istikametine giden H.D. yönetimindeki tomruk yüklü kamyon, Safranbolu ilçesinde Babasultan kavşağını dönemeyince devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü H.D. ile yolcu olarak bulunan R.T. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.