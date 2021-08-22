Kavşağı fark etmedi, otomobiliyle uçarak böyle yan yattı | Video

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir araç kavşağı fark etmeyince çarptı. Uçarak yan yatan araçta 2 kişi yaralandı. O anlar an ve an başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç yeşil ışıkta hızla geçmek isterken karşısına çıkan kavşağı fark etmedi. Kavşağa çarpan araç havalanarak direğe çarptıktan sonra yan yattı. Araçta bulunan iddiaya göre 2 kişi yaralanırken kaza anı bir otomobilin kamerasına yansırken korku dolu anlar araçta bulunanların tepkisiyle ortaya çıktı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı bir araç kamerasına kaydedilirken, sonrası vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.