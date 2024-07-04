Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video
Kırıkkale'de minibüsü ile kavşakta drift atarken kameralara yakalanan sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.
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