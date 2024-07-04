Video Yaşam Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video
Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video

Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video

04.07.2024 | 15:06

Kırıkkale'de minibüsü ile kavşakta drift atarken kameralara yakalanan sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kırıkkale'de bir sürücünün şehir merkezindeki bir kavşakta minibüsü ile drift attığı görüntüler, kent güvenlik ve yönetim sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücünün devalarca kavşak etrafında döndüğü görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, çevreye rahatsızlık veren ve kara yolu trafiğini tehlikeye atan sürücü tespit edildi. Ekipler, sürücüye 64 bin 466 lira idari para cezası uyguladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 105 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 00:20
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 105 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 04.07.2024 | 15:51
Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video 01:25
Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video 04.07.2024 | 15:06
Pendik’te yol verme kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu! | Video 00:31
Pendik’te yol verme kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu! | Video 04.07.2024 | 13:39
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 00:27
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 04.07.2024 | 13:39
Kezzap saldırısında tutuklu sanık: ‘Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim’ demiş | Video 01:36
Kezzap saldırısında tutuklu sanık: ‘Senin yüzünü tanınmayacak hale getireceğim’ demiş | Video 04.07.2024 | 13:38
Ardahan merkezli 2 ilde rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 02:20
Ardahan merkezli 2 ilde rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 04.07.2024 | 11:57
Böyle düğün görülmedi... Damada içine 1 kilo acı biber dökülen yumurtayı yedirdiler, çorap yıkattılar! | Video 04:30
Böyle düğün görülmedi... Damada içine 1 kilo acı biber dökülen yumurtayı yedirdiler, çorap yıkattılar! | Video 04.07.2024 | 11:04
Kağıthane’de kamyonun çarptığı balkon yıkıldı; O anlar kamerada | Video 01:36
Kağıthane’de kamyonun çarptığı balkon yıkıldı; O anlar kamerada | Video 04.07.2024 | 11:05
Osmaniye’de kamyon köprüden düştü: 1 ölü | Video 00:15
Osmaniye'de kamyon köprüden düştü: 1 ölü | Video 04.07.2024 | 10:57
Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:11
Amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.07.2024 | 10:01
Esenler’de 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı | Video 03:08
Esenler’de 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı | Video 04.07.2024 | 09:30
Yalova’da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 01:48
Yalova’da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü | Video 04.07.2024 | 09:29
Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere ve elektrik direğine çarptı: 3 yaralı | Video 01:57
Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere ve elektrik direğine çarptı: 3 yaralı | Video 04.07.2024 | 08:41
4 katlı bina alev aldı, 7 kişi dumandan etkilendi | Video 01:06
4 katlı bina alev aldı, 7 kişi dumandan etkilendi | Video 04.07.2024 | 08:42
5 metrelik kuyuda gerçekleştirilen zorlu kurtarma operasyonu kamerada | Video 02:06
5 metrelik kuyuda gerçekleştirilen zorlu kurtarma operasyonu kamerada | Video 04.07.2024 | 08:42
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 00:47
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 03.07.2024 | 15:55
Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video 01:23
Evdeki buzdolabından 13 bin 701 adet ecstasy hap çıktı: 3 gözaltı | Video 03.07.2024 | 16:26
Jandarmadan kaçmak isterken bataklığa saplandı | Video 00:42
Jandarmadan kaçmak isterken bataklığa saplandı | Video 03.07.2024 | 15:56
Bursa’nın göbeğinde korkutan yangın | Video 04:07
Bursa'nın göbeğinde korkutan yangın | Video 03.07.2024 | 15:56
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 00:47
Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video 03.07.2024 | 15:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA