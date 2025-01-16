Kavşakta drift atan sürücülere 96 bin 702 lira ceza | Video
Aksaray'da kavşakta drift atan 3 sürücüye 32'şer bin 234'er TL olmak üzere toplam 96 bin 702 TL idari para cezası uygulandı.
Kent merkezinde 3 farklı kavşakta araçlarıyla drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takıldı. İncelemede sürücülerin kimlikleri tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülere 32'şer bin 234'er TL olmak üzere toplam 96 bin 702 TL idari para cezası uyguladı.
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