Kavşakta feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosiklet ile kavşağa son sürat giren ticari taksi çarpıştı. Motosiklet sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Bacakcı kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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