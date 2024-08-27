Video Yaşam Kavşakta feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Kavşakta feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Kavşakta feci kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video

27.08.2024 | 11:00

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosiklet ile kavşağa son sürat giren ticari taksi çarpıştı. Motosiklet sürücünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, 23 Ağustos 21.00 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Esen Kaya Sokak kesişiminde meydana geldi. 41 T 3322 plakalı ticari taksi ile kavşağa son sürat giren Savaş B., Mustafa Bacakcı'nın kullandığı, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü savrulurken, ticari taksi de yol kenarındaki bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Bacakcı kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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