Video Yaşam Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı

01.11.2021 | 16:30

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar Feribot Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca istikametinde seyir halinde olan Yavuz K. idaresindeki 34 JZ 2443 plakalı Renault marka otomobil, İstanbul istikametinde seyreden Musa İ. yönetimindeki Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, araçta yolcu olarak bulunan sürücü Musa İ.'nin kızı Buse İ. (27) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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