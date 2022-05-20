Kavşaktaki kazada otomobil devrildi: 1’i çocuk 2 yaralı | Video

Edirne’nin Keşan ilçesinde mahalle içindeki kavşak notasında hafif ticari araç ve otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza Yeni Mahalle'de, Nazmi Başar ve Bülent Ecevit caddeleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Caddesi üzerinden gelen hafif ticari araç sürücüsü Ü.Ş., diğer cadde üzerinden karşısına çıkan S.U. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Otomobilin ön tarafına çarpan hafif ticari araç, daha sonra dengesini kaybederek yol üzerinde devrildi.Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye acil sağlık servis, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Otomobilde bulunan S.U. ve 9 yaşındaki oğlu Ç.U. yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri kaz yerinde inceleme çalışmaları başlattı.