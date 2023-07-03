Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video
Tüm yurt genelinde olduğu gibi bir süredir Bayburt'ta da etkili olan yağışlar sonrası hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte güneşli havaların keyfini çıkaran yine çocuklar oldu.
SU BALONLARIYLA BİRBİRİNİ ISLATTILAR, SERİNLEDİLER
Buldukları çeşmelerden balonları su doldurarak su savaşı yapan çocuklar etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek, bir güzel serinlediler. Çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Şu an su balonlarımızı dolduruyoruz, hava çok sıcak, serinlemek için birazdan su savaşı yapacağız" diyerek konuştular. Islandıkları için annelerinin kızmasından bir nebze olsun çekinen çocuklar, yine de çocukluklarını yaşayarak sıcak havaya adeta meydan okurcasına ıslanıp, kavurucu sıcaklar karşısında serinlendiler.
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