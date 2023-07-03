Video Yaşam Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video
Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video

Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video

03.07.2023 | 08:40

Tüm yurt genelinde olduğu gibi bir süredir Bayburt'ta da etkili olan yağışlar sonrası hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte güneşli havaların keyfini çıkaran yine çocuklar oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gündüz saatlerinde yer yer 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, gece saatlerinde yerini serin havaya bırakıyor. Sıcak havada dışarıda olan çocuklar şehrin merkezindeki Saray Bahçesi'nde bulunan fıskiyelerle oynayarak, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Gönüllerince eğlenerek zaman geçiren çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını belirterek, bu şekilde serinlediklerini söylediler. Fıskiyelerle serinleyen çocukların yanı sıra bazı çocuklar da su balonlarıyla birbirlerini ıslatarak, serinlenmenin yolunu buldular.

SU BALONLARIYLA BİRBİRİNİ ISLATTILAR, SERİNLEDİLER
Buldukları çeşmelerden balonları su doldurarak su savaşı yapan çocuklar etraftakilerin bakışlarına aldırış etmeden gönüllerince eğlenerek, bir güzel serinlediler. Çocuklar, sıcak havadan bunaldıklarını ifade ederek, "Şu an su balonlarımızı dolduruyoruz, hava çok sıcak, serinlemek için birazdan su savaşı yapacağız" diyerek konuştular. Islandıkları için annelerinin kızmasından bir nebze olsun çekinen çocuklar, yine de çocukluklarını yaşayarak sıcak havaya adeta meydan okurcasına ıslanıp, kavurucu sıcaklar karşısında serinlendiler.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eve girmeye çalışan ayı kamerada | Video 00:33
Eve girmeye çalışan ayı kamerada | Video 03.07.2023 | 09:36
Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti | Video 04:03
Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca 100 bine yakın turist ziyaret etti | Video 03.07.2023 | 09:34
Bursa’da baraj gölüne giren genç, boğuldu | Video 01:03
Bursa'da baraj gölüne giren genç, boğuldu | Video 03.07.2023 | 09:12
Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 00:44
Otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 03.07.2023 | 09:12
İzmir’deki makas katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri... | Video 00:59
İzmir'deki "makas" katliamında kahreden detay! Ölen sürücünün son sözleri... | Video 03.07.2023 | 09:07
Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video 03:54
Kavurucu sıcaklara çocuklardan çözüm: Fıskiyelerle ve su balonlarıyla serinlediler | Video 03.07.2023 | 08:40
Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 02:58
Bayram tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 03.07.2023 | 08:32
Samsun’da evlat dehşeti! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi | Video 01:20
Samsun'da evlat dehşeti! Babasını tüfekle öldürdü, babaannesini darp etti, evi ateşe verdi | Video 03.07.2023 | 08:32
İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor | Video 04:35
İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor | Video 02.07.2023 | 14:47
Dağ keçileri Karakaya Barajı kıyısında mahsur kaldı | Video 02:47
Dağ keçileri Karakaya Barajı kıyısında mahsur kaldı | Video 02.07.2023 | 14:47
Bodrum açıklarında yüzen domuz tatilcileri şaşırttı | Video 00:27
Bodrum açıklarında yüzen domuz tatilcileri şaşırttı | Video 02.07.2023 | 14:47
Geçen yıl pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, bugün de kız arkadaşını rehin aldı | Video 05:39
Geçen yıl pompalı tüfekle dehşet saçmıştı, bugün de kız arkadaşını rehin aldı | Video 02.07.2023 | 14:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga | Video 01:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla seyyar satıcılar arasında kavga | Video 02.07.2023 | 14:05
Hatay’da 3.7 büyüklüğünde deprem | Video 00:50
Hatay’da 3.7 büyüklüğünde deprem | Video 02.07.2023 | 14:05
Şişli’de akaryakıt istasyonu çalışanını öldüresiye dövdüler | Video 05:59
Şişli'de akaryakıt istasyonu çalışanını öldüresiye dövdüler | Video 02.07.2023 | 11:13
İstanbul’da PKK operasyonu: 9 terörist yakalandı | Video 01:03
İstanbul’da PKK operasyonu: 9 terörist yakalandı | Video 02.07.2023 | 11:12
Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:37
Adana'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.07.2023 | 10:26
Bakan Özhaseki İslahiye’de yapımı devam eden konutları paylaştı | Video 01:24
Bakan Özhaseki İslahiye'de yapımı devam eden konutları paylaştı | Video 02.07.2023 | 10:25
Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video 02:03
Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video 02.07.2023 | 09:59
Bastonlu yaşlı kadın dilenci Kamerayı kapat diyerek tepki gösterdi | Video 03:57
Bastonlu yaşlı kadın dilenci "Kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi | Video 02.07.2023 | 09:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA