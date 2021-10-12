Video Yaşam Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada
Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada

Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada

12.10.2021 | 13:33

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Tunceli’de görüntülenen 3 ayaklı yaban keçisinin kayalara tırmanma azmi görenleri şaşırttı. Keçi uzun uğraşlardan sonra kayalık alandan çıkmayı başararak ormanlık alanda gözden kayboldu.

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