Kayalıklardan denize düştü, 6 saat sonra kurtarıldı | Video 17.10.2023 | 16:16 SİNOP'ta amatör balıkçılık yapan Barış Aksoy (31), paletini giymek istediği sırada kayalıklardan denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 6 saat suda kalan Aksoy, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çukurbağı Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Barış Aksoy, balık avlamak için gittiği deniz kenarında paletlerini giymeye başladı. Aksoy, Bu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Yaklaşık 6 saat denizde kalan Aksoy?u çevredeki vatandaşlar görüp sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Aksoy, olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.