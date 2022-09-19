Kayalıklardan düşerek ölen genç son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafta sonu arkadaşlarıyla gittiği tabiat parkında kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Otopsi yapıldıktan sonra cansız bedeni ailesine teslim edilen Sercan İnan için ikindi namazını müteakip Bilali Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye gencin ailesi, yakınları, arkadaşları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından gencin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında omuzlar üzerinde cenaze nakil aracına taşındı. Gencin cenazesi Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.