Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Anne- kız; doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı | Video 12.09.2022 | 10:02
01:10
Babasının ATV kazasını böyle görüntüledi | Video 12.09.2022 | 09:57
05:56
02:17
Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 08:57
01:17
Kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş kurtarıldı | Video 12.09.2022 | 08:53
03:26
İstanbul’da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı | Video 12.09.2022 | 08:47
00:29
Van’da insan kaçakçılığı yapan 4 organizatör tutuklandı | Video 12.09.2022 | 08:47
03:05
03:18
01:12
Sarıyer'de silahlı kavga kamerada | Video 11.09.2022 | 22:23
02:55
3 gündür kayıp çocuktan acı haber | Video 11.09.2022 | 21:56
01:13
Tırla yolcu minibüsü çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı | Video 11.09.2022 | 21:28
01:13
Boğulan çocuk kalp masajı ile hayat döndürüldü | Video 11.09.2022 | 20:01
03:19
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video 11.09.2022 | 17:33
02:20
Beyoğlu’nda kötü koku yayılan evden ceset çıktı | Video 11.09.2022 | 17:30
02:04
01:36
02:17
Babaannesine kızan genç evi yaktı | Video 11.09.2022 | 15:45
00:31
Alev topuna dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı | Video 11.09.2022 | 12:47
00:15
Peş peşe evleri soymuştu! Kısa sürede yakalandı | Video 11.09.2022 | 13:43
Bayburt'ta kayalıklardan düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.
Köylülerin de katılımıyla yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu kayalık bölgeden çıkarılan Çakır hastaneye kaldırıldı.