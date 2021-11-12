Kayalıktan düşen kadına yardım etmek için kendini tehlikeye attı | Video

Antalya'da falezlerden düşen Nilifer Gümüş'ün (43) çığlıklarını duyup, yanına inen temizlik işçisi Sabri Altınışık (48), üşümesin diye üzerindeki montu çıkartıp kadına giydirdi.

Olay, sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Falez 3 Parkı'nda meydana geldi. Parkta yürüyüş yapanlar kayalıklardan yardım isteyen kadın sesi duydu. Bu sırada parkta görev yapan temizlik işçisi Sabri Altınışık, kayalık alanın 25 metre aşağısında bulunan ve üşüdüğünü söyleyen kadının yanına inerek, Nilifer Gümüş'e üzerindeki montu giydirdi. Kadının başından ayrılmayan Altınışık, ihbar üzerine gelen itfaiye erlerine de kayalığın neresinden ineceklerini gösterip, yardımcı oldu. Falezlere inen itfaiye eri, Altınışık'ın da yardımıyla Nilifer Gümüş'ü sedyeye aldı. İpe bağlanan sedye yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da yardımıyla yukarıya çıkarıldı. Gümüş, ambulansla hastaneye götürüldü.Temizlik işçisi Sabri Altınışık, süpürgeyle temizlik yaparken yaralı kadının sesini duyunca aşağıya indiğini söyledi. Kadına üşümesin diye montunu verdiğini anlatan Altınışık, "Acı çekiyordu. Yaralıydı. Başından ayrılmadım. İtfaiye ekibi gelmeden sırtımda yukarıya taşımak istedim. Kırıkları olabileceğini düşündüğüm için yapmadım. Kendimizi de tehlikeye attık ama sıkıntı değil. Önemli olan bir canı kurtarmak. Bu yüzden çok mutluyum" dedi.Kadının düştüğünü görenlerden Serhat Ürek ise temizlik işçisi Altınışık'ın tehlikeyi de göze alarak kayalıklardan indiğini söyledi.