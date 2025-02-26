Video Yaşam Kayan araç park halindeki otomobillere çarptı! O anlar kamerada | Video
Kayan araç park halindeki otomobillere çarptı! O anlar kamerada | Video

Kayan araç park halindeki otomobillere çarptı! O anlar kamerada | Video

26.02.2025 | 09:19

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde buzlanan yoldan çıkamayan araç geri geri kayarak park halindeki otomobillere çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde bir araç, girmek istediği alandaki yokuşu buzlanma nedeniyle çıkamayarak geri geri kaydı. Geri kayan araç park halindeki otomobillere çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kayan aracın park halindeki otomobillere çarparak hasar verdiği görüldü.

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