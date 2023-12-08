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Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ezilerek ağır yaralandı | Video

Kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışan şoför ezilerek ağır yaralandı | Video

08.12.2023 | 08:57

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına park etmek üzere gelen bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. İddiaya göre o sırada otobüsten inmiş olan şoför ise otobüsün arkasına geçerek durdurmaya çalıştı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen otobüsün arkasına geçip durdurmak isteyen şoför otobüsün altında ezilerek ağır yaralandı.

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Olay saat 00.00 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye bir İETT şoförü otobüsü park etmek üzere durağa yanaştırdıktan sonra otobüsten indi. Şoför indikten sonra otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaymaya başladı. O esnada panik yapan şoförün, otobüsün arkasına geçerek kaymakta olan otobüsü iterek durdurmaya çalıştığı öğrenildi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar sürücüye durması için "Dur, ne yapıyorsun?" şeklinde uyarıda bulundu. Otobüs geri geri kayarken önce şoförü ezerek üstünden geçti, daha sonra ise park halindeki taksiye çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ezilen İETT şoförü ağır yaralı olarak en yakındaki hastaneye götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerini şeritle çevreleyerek güvenlik önemli alırken Olay Yeri İnceleme ekipleri de kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

Olaya şahit olan taksi sürücüsü Yılmaz Yemci gördüklerini şöyle anlattı:
"Ben geldim ve arabamı en öne park ettim. İETT otobüsü de tam dipte duruyordu. Ben tam aracımdan inmek üzereyken İETT otobüsünün kayarak arkaya doğru geldiğini gördüm. İETT şoförü de iki eli ile aracı durdurmaya çalışıyor. Yanında iki üç tane arkadaşı vardı, onlar da 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun?' dediler. O sırada otobüs adamı altına aldı. Ben de otobüsün çok hızlı geldiğini görünce aracımdan indim, bu tarafa doğru kaçtım. Otobüs de 3 tane arabaya çarparak bu hale getirdi. Şoför yerdeyken lastikler üzerinden geçti, kanlar içerisindeydi, ne olur bilemiyorum. Durumu ağır olarak hastaneye götürüldü. Ben çok süratli geldiğini görünce kaçtım" ifadelerini kullandı.

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