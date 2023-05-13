Kayan kriko can aldı! Üzerine araç düşen genç kalfa can verdi | Video 13.05.2023 | 15:58 Adana’da 21 yaşındaki Aykut Bilen, tamir ettiği hafif ticari aracı havaya kaldırdığı krikonun kayması sonucu aracın altına kalarak feci şekilde can verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana'da 21 yaşındaki kalfa Aykut Bilen, tamir etmek için kriko ile kaldırdığı hafif ticari aracın altına girdi. Genç kalfa aracı tamir ettiği sırada kriko kaydı. Aykut Bilen, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto tamirhanede çalışan Aykut Bilen, tamir için iş yerine gelen hafif ticari aracın ön kısmını krikoyla kaldırıp altına girdi. Genç kalfa aracı tamir ederken krikonun kayması sonucu Bilen hafif ticari aracın altında sıkıştı. Arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan Aykut Bilen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Aykut Bilen'in cenazesi toprağa verildi.