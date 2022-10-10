Kaybolan küçük kızın pitbull sevgisi şaşırttı | Video

Bolu’nun Borazanlar Mahallesi'ndeki evinden ayrılarak 3 kilometre uzaklıkta İzzet Baysal caddesine kadar gelen 9 yaşındaki Suriye uyruklu H.B. duyarlı vatandaşlar tarafından bulundu. Küçük kızın, ülke ve dünya genelinde en hırçın köpeği olarak bilinen pitbull cinsi köpeğe gösterdiği sevgi görenleri şaşkına çevirdi.

Ailesinden izinsiz olarak evinden ayrılarak Borazanlar Mahallesi'nden, İzzet Baysal caddesine kadar gelen 9 yaşındaki H.B., kendi başına oynayan vatandaşların dikkati çekti. Bir müddet vatandaşlar tarafından izlenen küçük kıza yaklaşan vatandaşlar, iletişim kurmaya çatılar. Ne var ki küçük kızın konuşma yeteneği olmadığını fark ettiler.

Bu esnada Hüseyin Üst isimli vatandaş, tüm önlemleri aldığı pit bull cinsi Hera isimli köpeği ile parka geldi. Dünyada ve ülkemizde en hırçın köpeklerin arasında birinci sırada bilenen köpeği korkusuzca ve sevgiyle yaklaşan H.B., ona sarıldı, başını köpeğin karnına koyarak, onun sevgi dolu vakit geçirdi. Bu durumu gören Bolulu vatandaşlar bu olayları büyük bir şaşkınlıkla izledi.

Durum hemen 112 Acil Servis hattına bildirildi. Küçük kızın kaybolup, bulunduğu bölgeye Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. H.B'nin daha önceden de kaybolduğu tespit edildi ama, H.B'yi pit bull cinsi Hera'dan bir türlü ayrılmak istemedi. Çocuk Şubesi ekipleri Hera'nın sahibi Hüseyin Üst'tü ve Hera'yı yanlarına alarak ekip otosuna kadar kaybolan küçük kız çocuğu H.B.'yi getirdiler ve araca bindirdiler. Hera ile H.B. arasında ki bu sevgi bağı, olayları gören vatandaşları duygulandırdı. Bazı vatandaşlar, "Böylesine hırçın bir köpekle küçük kızın yan yana olması ve küçük kızın ona sevgi göstermesi büyük bir olaydır" diyerek, duygularını dile getirdiler.