Kaygan yolda duramayan tır otomobile çarptı: 1 kişi yaralandı | Video

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Arnavutköy’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır otomobile çarptı. Bariyerlere sıkışan otomobilde yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 18.15 sıralarında Arnavutköy - Çilingir yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan çıkarak Arnavutköy'de bulunan bir firmaya yük taşıyan Faruk C. İdaresindeki tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen Ramazan D. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere sıkışırken, sürücü Ramazan D.'ye yaralanarak yardım bekledi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsüne ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırılırken yol bir müddet trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik normale döndü.