Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:57
03:38
01:38
Siirt'te kardan kapanan 41 köy yolu açıldı | Video 23.12.2021 | 12:57
00:26
00:18
01:16
04:00
Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 23.12.2021 | 14:18
04:00
Bilecik'te buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi | Video 23.12.2021 | 13:51
02:07
04:55
İstanbul'da iki mevsimi birden yaşanıyor | Video 23.12.2021 | 13:42
01:09
00:40
Bursa'da yan yan giden otobüs görenleri şaşkına çevirdi | Video 23.12.2021 | 12:36
04:51
İstanbul'da karlar içinde koşturan atlar böyle görüntülendi | Video 23.12.2021 | 12:36
04:00
Kayseri'de ilginç olay: Tuvalet kapısını karıştırdı, yere çakıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
00:40
02:57
2.5 metrelik köpek balığını gören Erzurumlular telefonuna sarıldı | Video 23.12.2021 | 12:36
02:13
Aksaray'da öğretmen, küçük öğrencisini tekme tokat böyle dövdü | Video 23.12.2021 | 12:36
06:12
01:19
Sakarya Valisi öğrencilerle kartopu oynadı | Video 23.12.2021 | 12:07
04:47
Uludağ’dan kartpostallık görüntüler | Video 23.12.2021 | 11:24
Arnavutköy’de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir okulun bahçesine girdi. Yaşanan kaza anı kameralar yansıdı.
Kaza Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası kayganlaşan ıslak caddede seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla kaldırıma çıkan otomobil daha sonra cadde üzerinde bulunan özel bir lisenin bahçesine girdi. Kaza anında öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin olmayışıyla olası bir faciadan dönüldü. Öte yandan yaşanan feci kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.