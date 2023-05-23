Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçen ambulanstaki ekip yaptı.
Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi. Hurdaya dönen otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.
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