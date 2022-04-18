Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil taklalar attı | Video

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Bursa'da yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, otomobil, yağmur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Yol kenarında bulunan tarlalık alanda zor durabilen otomobilin içinde bulunan Eren Ok hayatını kaybederken, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralanarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan hayatını kaybeden Eren Ok'un, CHP Kestel ilçe Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.