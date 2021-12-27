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OTOMATİK OYNAT
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İş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.12.2021 | 12:33
03:07
Kayseri'de üst üste feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 27.12.2021 | 12:10
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Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak | Video 27.12.2021 | 12:02
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Zam iptal edildi, fiyat farkını tek tek müşterilere iade etti | Video 27.12.2021 | 11:35
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İETT'den Sultangazi'de vatandaşa sefer çilesi | Video 27.12.2021 | 11:23
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Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi | Video 27.12.2021 | 11:20
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Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti | Video 27.12.2021 | 11:18
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Sultanbeyli’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 27.12.2021 | 10:56
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Buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu | Video 27.12.2021 | 10:36
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 27.12.2021 | 09:13
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Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar | Video 27.12.2021 | 09:52
03:24
Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı | Video 27.12.2021 | 09:52
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Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video 27.12.2021 | 09:45
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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı | Video 27.12.2021 | 09:46
Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan polis memuru öldüresiye darp edildi.