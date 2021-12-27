Video Yaşam Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak | Video
Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak | Video

Kayınbabasının evini basan damada öldüresiye dayak | Video

27.12.2021 | 12:02

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Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evini basıp kayınbiraderini bıçakla yaralayan polis memuru öldüresiye darp edildi.

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