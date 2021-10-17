Video Yaşam Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı | Video
Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı | Video

Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı | Video

17.10.2021 | 16:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

En çok vaka artışı Karadeniz’de; bölge için ek tedbir önerisi 03:35
En çok vaka artışı Karadeniz'de; bölge için ek tedbir önerisi 17.10.2021 | 16:45
Kazada ölen kızının başından ayrılmadı 01:57
Kazada ölen kızının başından ayrılmadı 17.10.2021 | 16:33
Yük vagonu şahlandı, üst geçide saplandı 02:08
Yük vagonu şahlandı, üst geçide saplandı 17.10.2021 | 16:28
Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı | Video 04:15
Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı | Video 17.10.2021 | 16:19
Kuryeyi bacağından vurdu, ’tetikçi’ iddiasında bulundu 02:56
Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu 17.10.2021 | 15:59
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı | Video 04:46
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı | Video 17.10.2021 | 15:43
D-650 Karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı 01:08
D-650 Karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı 17.10.2021 | 15:49
Taksim’deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:03
Taksim'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.10.2021 | 15:43
Bisiklet süren çocuğa araba böyle çarptı | Video 00:32
Bisiklet süren çocuğa araba böyle çarptı | Video 17.10.2021 | 15:43
Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler 03:13
Çaldıkları otomobili internet üzerinden satmaya çalışırken yakayı ele verdiler 17.10.2021 | 15:18
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı 04:46
Erkek arkadaşıyla tartışan alkollü kadın Manavgat Şelalesi’nden aşağıya atladı 17.10.2021 | 15:19
Antalya’da denizde can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren adamın yardımına son anda yetiştiler | Video 04:19
Antalya’da denizde can pazarı! Boğulma tehlikesi geçiren adamın yardımına son anda yetiştiler | Video 17.10.2021 | 14:54
Beşiktaş’ta kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi | Video 03:18
Beşiktaş’ta kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi | Video 17.10.2021 | 14:54
Marmaris’te asırlık çınar fırtınadan zarar gördü | Video 00:47
Marmaris’te asırlık çınar fırtınadan zarar gördü | Video 17.10.2021 | 15:08
Genç müzik öğretmeni, trafik kazasında hayatını kaybetti 02:44
Genç müzik öğretmeni, trafik kazasında hayatını kaybetti 17.10.2021 | 14:38
Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına uğurlandı 04:52
Otobüs kazasında ölen 2 kadın son yolculuklarına uğurlandı 17.10.2021 | 14:27
Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı | Video 02:25
Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı | Video 17.10.2021 | 14:23
Nusaybin’de evin avlusuna giren hırsız güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 02:07
Nusaybin'de evin avlusuna giren hırsız güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 17.10.2021 | 14:23
Fethiye’de halde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 00:11
Fethiye’de halde çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 17.10.2021 | 14:16
Bitlis’te korkutan hortum kamerada! 00:47
Bitlis'te korkutan hortum kamerada! 17.10.2021 | 14:18

Antalya’da tartıştığı kayınbiraderini sokak ortasında bıçakla ağır yaralan kişi, vatandaşlar tarafından yakalanarak linç edildi. Polis, şüpheliyi kalabalığın arasından ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Şüphelinin vatandaşlar tarafından 'Bunu öldürsen ceza almazsın' diyerek darp edilme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, bugün saat 12.50 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde karşılaşan Oktay K. ile eniştesi Ramazan U. arasında tartışma çıktı. Birbirleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan U., kayın biladerini elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K'yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların toplanması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Ramazan U., elindeki bıçağı park halindeki bir otomobilin altına attı. Ramazan U. çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanarak adeta linç edilmeye başlandı.

"BUNU ÖLDÜRSEN CEZA ALMAZSIN"
Vatandaşlar, yere yatırdıkları Ramazan U'yu 'Vurun, vurun', Sen de öyle geber', "Bunu öldürsen ceza almazsın' diyerek tekme ve yumruklarla darp etti, ardından polise haber verdi. İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Oktay K'yi Kepez Devlet Hastanesine götürürken, polis ekipleri de Ramazan U'yu vatandaşların elinden alıp ekip otosuna bindirdi. Oktay K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yüzü kanlar içerisinde kalan Ramazan U.'nun linç edilme anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA