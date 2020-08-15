Video Yaşam Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi | Video

Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi | Video

Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi | Video
15.08.2020 | 16:33

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde S.E.'nin, kayınbiraderi Y.E.'nin aracından 83 bin 500 bin lira para çalma anı, kamerayla tespit edildi. Gözaltına alınan hırsız yengenin emniyetteki sorgusu sürerken, çalınan para bulunarak Y.E.'ye teslim edildi.

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