Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi | Video

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde S.E.'nin, kayınbiraderi Y.E.'nin aracından 83 bin 500 bin lira para çalma anı, kamerayla tespit edildi. Gözaltına alınan hırsız yengenin emniyetteki sorgusu sürerken, çalınan para bulunarak Y.E.'ye teslim edildi.