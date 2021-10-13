Video Yaşam Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu | Video
Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu | Video

Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu | Video

13.10.2021 | 14:58

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Tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen ve sonradan cesedi parçalara ayrılan Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız’ın doğum günü sonrası paylaşımı yürekleri dağladı. Ayat, son paylaşımında, “İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı” ifadeleriyle sözlerine başladı.

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Kayınpederi tarafından vahşice katledilen Ayat Adsız, kendi anadiliyle yaptığı paylaşımında, "İşte 30 yaşıma girdim, zaman ne kadar çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu, çok fazla zamanım olacaktı. Birçok hata yapıldı, gereksiz kelimeler söylendi ama pişman olmayacağım, neden? Ne doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. O gün kendime soracağım: 'Mutlu musun?' Evet, mutluyum. Elbette yanımda annem, babam, erkek kardeşim yok ama onları her zaman hatırlıyorum. Nelerim var. Mutluluğum, neşem, oğullarım. Sevildiğim ve beklediğim ev. Seven koca. Bugün düşünmek istiyorum, 30'una karar vermek istiyorum, şimdi ne olacak? Yaşımızın sayılarla değil, ne kadar hissettiğimizle ölçüldüğünü söylüyorlar. Yaşımı seviyorum. Bu artık çılgın bir gençlik değil, yaşlılık da değil. Gencim, güzelim. Her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Çünkü 30 yaşında hala başlıyor. Yıllar içinde büyüdüm. Artık her şeye ya da neredeyse her şeye dayanabileceğimi hissediyorum. Güçlü ve yetişkin oldum. Karar vermeyi ve sorumluluk almayı öğrendim. Gerçi hala kalbimin derinliklerinde masallara inanan küçük, saf bir kızım. Onlara inanmayı çok istiyorum. Peki ya aşk, aşk? O var, yaşıyor ve yaşıyor ama başka birçok değer var. Sadece onu ilk sıradan çıkardım. Sırada ne var? Bilemiyorum. Güçlü, bilge, sadece daha iyi olduğuna inanacağımı biliyorum. O zaman 30. yaş günün kutlu olsun" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDEN 2 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ
Kırgızistan uyruklu 2 çocuk annesi Ayat Adsız, doğum günü heyecanını yaşarken, 2 gün aranın ardından kayınpederi ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.

OLAY NASIL GELİŞTİ
Edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Fehmi A., oğlu evde olmadığı sırada 2 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fehmi A. eline aldığı bıçakla gelini Ayat A.'yı bıçakladı. Sonradan demir testere ile gelinini parçalara ayıran Fehmi A. cesedin bir kısmını evde çöp kovasına bir kısmını da araba bagajına koydu. Çığlık sesleri üzerine ihbar alan polis ekipleri olay yerine geldi. Fehmi A. suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim oldu.

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