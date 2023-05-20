Video Yaşam Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video
Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video

Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video

20.05.2023 | 10:43

İstanbul Ataşehir’de 3 yıl önce öldürülen 55 yaşındaki Aziz Ürün’ün damadı Osman K. tarafından parayla tutulan tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Ekipleri 2 tetikçiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Selahattin E.’nin daha önceden de Adana’da bir cinayetten aranmasının olduğu ve hakkında 18 yıl kesilmiş cezasının olduğu ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ataşehir'de 6 Ağustos 2020 günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda Aziz Ürün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmaların devamında tanık E.E.'nin ifadesine başvuruldu. E.E. ifadesinde Aziz Ürün'ün damadı Osman K. ile ortak bir iş yaptıklarını Ürün'ün ölümünde sonra yaptıkları bir konuşmada Osman K.'nın olayı itiraf ettiğini öne sürdü. Osman K.'nın bir konuşmasında kendisine; "Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U. isimli şahıslara para verdim. Bunlar bacağından yaraladı ama kayınpederim vefat etti" dediğini öne sürdü.

BİRİ DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Bu ifadenin üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Masası ekipleri olay yerine yakın gelip koşarak giden ve eşgallere uyan iki kişiyi tespit etti. Şüpheliler Selahattin E.(41) ve Hüseyin U. (25) önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikisinin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilirken, Selahattin E.'nin daha önceden Adana'da karıştığı bir cinayetten 18 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video 00:56
Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video 20.05.2023 | 10:43
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video 01:28
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video 20.05.2023 | 10:38
Düğünde meydan kavgası, masa ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 00:27
Düğünde meydan kavgası, masa ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 20.05.2023 | 10:22
3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01:37
3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 20.05.2023 | 10:13
Ümraniye’de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:35
Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 20.05.2023 | 10:14
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı: 3 yaralı | Video 02:47
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı: 3 yaralı | Video 20.05.2023 | 09:37
Avcılar’da kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerine çarpıp yan yattı: 1 yaralı | Video 02:13
Avcılar’da kontrolden çıkan araç metrobüs bariyerine çarpıp yan yattı: 1 yaralı | Video 20.05.2023 | 09:34
İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video 02:07
İskenderun’da Bakan Koca’dan çadır kente gece ziyareti | Video 20.05.2023 | 00:46
Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’in ’Zulmü Alkışlayamam’ şiirini okudu | Video 01:18
Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif’in 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okudu | Video 19.05.2023 | 21:58
Süleymanpaşa Belediyesinden 1919 lise öğrencisiyle Tekirdağ karşılaması | Video 03:26
Süleymanpaşa Belediyesinden 1919 lise öğrencisiyle Tekirdağ karşılaması | Video 19.05.2023 | 16:37
Sarıyer’de ev sahibinin oğlunun kiracıyı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:34
Sarıyer'de ev sahibinin oğlunun kiracıyı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 19.05.2023 | 16:34
Tarihi kalede feci ölüm! Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 01:21
Tarihi kalede feci ölüm! Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 19.05.2023 | 16:30
Siverek’te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı | Video 04:01
Siverek’te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı | Video 19.05.2023 | 15:47
Tatvan’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 00:56
Tatvan’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 19.05.2023 | 15:48
’Babamı duraktan niye almadın’ diyerek otobüsün önünü kesti... Şoföre tehditler savurdu! | Video 05:38
'Babamı duraktan niye almadın' diyerek otobüsün önünü kesti... Şoföre tehditler savurdu! | Video 19.05.2023 | 14:24
Esenyurt’ta trafikte otomobil sürücüsüyle kurye kavga etti! O anlar kamerada | Video 00:23
Esenyurt'ta trafikte otomobil sürücüsüyle kurye kavga etti! O anlar kamerada | Video 19.05.2023 | 13:57
Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video 03:25
Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video 19.05.2023 | 13:30
Lüks araçla geldiler, başka bir lüks aracı soyup gittiler | Video 04:44
Lüks araçla geldiler, başka bir lüks aracı soyup gittiler | Video 19.05.2023 | 11:47
Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına TOGG damga vurdu | Video 04:59
Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına TOGG damga vurdu | Video 19.05.2023 | 12:50
Afyonkarahisar’da park halindeki tıra başka bir tır çarptı: 3 yaralı | Video 01:04
Afyonkarahisar'da park halindeki tıra başka bir tır çarptı: 3 yaralı | Video 19.05.2023 | 12:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA