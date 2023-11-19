Kayınpederinin evine tüfekle geldi, polisler havaya ateş açarak durdurdu | Video 19.11.2023 | 08:36 Burdur’un Bucak ilçesinde evden ayrılan ve babasının evine giden eşinin baba evini tüfekle basmaya giden kocaya polisler havaya ateş ederek anda engel oldu. Polisleri karşısında gören koca 'Teslim ol' çağrılarının ardından tüfeği bırakıp teslim olurken eşinin akrabalarının saldırı girişimine de polis engel oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 16.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karacaören Köyünde ikamet eden Fatmanur E. (23), eşi Selman E. (26) ile 10 gün önce tartışarak evden ayrılıp babasına ait Mehmet Akif Mahallesi'ndeki eve gitti. Bugün gündüz saatlerinde eşi ile telefonla konuşurken çıkan tartışma sonucu evde bulunan av tüfeğini alıp Karacaören köyünden 15 PH 985 plakalı aracı ile yola çıkan Selman E.'nin eşinin bulunduğu eve gittiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu ekipler teyakkuza geçti.

Selman E.'nin otomobilini takibe alan ekipler, evin bulunduğu sokakta av tüfeğiyle araçtan inen şahsın etrafını sararak "teslim ol" çağrısında bulundu. Havaya ateş açan polisleri karşısında gören Selman E. tüfeği bırakarak ekipleri teslim oldu. Polis ekipleri tarafından el konulan av tüfeğinde 12 adet kartuş ele geçirildi.

Selman E.'nin gözaltına alınarak ekip aracına götürüldüğü esnada ise kadının akrabaları tüfekle evi basmaya gelmesine sinirlenerek Selman E.'ye saldırdı. Polis ekipleri öfkeli akrabaları uzaklaştırıp Selman E.'yi ekip arabasına bindirerek emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından Selman E., Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı, Kocaaliler Jandarma Karakolu görevlilerine teslim edildi.