Video Yaşam Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video
Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video

Kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına SAS komandoları da katıldı | Video

20.02.2024 | 12:11

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A isimli gemide kaybolan 5 mürettebatı arama çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Bugün çalışmalara 4 Sualtı Savunma (SAS) komandolarından oluşan dalgıçlarda katılarak toplam sayı 30'a çıktı.

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5 gün önce Marmara Denizi'nin açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 3 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Batuhan A gemisindeki aramalar, 6. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 571 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

SAS KOMANDOLARI DAHİL TOPLAM 30 DALGIÇ DESTEK VERİYOR
Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıç destek veriyor. Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacebey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 13 balıkçı teknesi kendilerine verilen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. TCG Akın gemisi ise kıyıdan yaklaşık 5.5 mil açıklıkta faaliyet yürüttüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler sahil kesimlerinde yaya olarak arama çalışmaları yapıyor. Öte yandan, 4 savcının yürüttüğü soruşturmada GSM şirketlerinden, geminin 6 mürettebatının son telefon görüşmeleri ve mesajlarına ilişkin HTS kayıtları istendiği öğrenildi.

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