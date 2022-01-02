Video Yaşam Kayıp avcının cansız bedenine ulaşıldı | Video
Kayıp avcının cansız bedenine ulaşıldı | Video

Kayıp avcının cansız bedenine ulaşıldı | Video

02.01.2022 | 13:47

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Eskişehir'de ava gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

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