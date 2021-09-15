Kayıp diye ihbar etti: Öldürdüğü ortaya çıktı! Kan donduran cinayette şoke eden detay... | Video
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Tokat'ta, kayıp ihbarında bulunduğu eşi Kadriye Alper'i (32) boğarak öldürüp, gömen Murat Alper'in (37), ifadesinde, cinayeti boşanma meselesi nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi. Kadriye Alper'in dayısının oğlu Alper Altun da "Murat Alper, gizli bir psikopattı. Kadriye, evliliği baştan beri istemiyordu" dedi.