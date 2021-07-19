Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin’i arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Dün 1.5 kilometrelik derede yapılan aramada bir sonuç elde edilememesi üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar gelerek çalışmalara başlandı.