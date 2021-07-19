Video Yaşam Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video

Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video

Kayıp Ecrin'den geriye bu görüntüler kaldı | Video
19.07.2021 | 11:02

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Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin’i arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı. Dün 1.5 kilometrelik derede yapılan aramada bir sonuç elde edilememesi üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar gelerek çalışmalara başlandı.

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