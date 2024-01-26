Video Yaşam Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da | Video
Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da | Video

Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da | Video

26.01.2024 | 10:05

Erzurum’da şehir içi toplu taşım araçlarında unutulan ve sahiplerini bekleyen eşyaların bazıları görenleri hayrete düşürüyor. Toplu taşım araçlarında unutulan alkolmetreden fotoğraf makinesine, takıdan kimliklere, şakulden traş makinesine, takma tırnaktan gelinliğe kadar yüzlerce çeşit eşya kayıp bürosunda sahiplerini bekliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzurum'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Kayıp Eşya Bürosunda tutuluyor. Toplu taşım araçlarında unutulan yüzlerce eşya sahiplerine ulaştırmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri gerekse otobüs şoförlerinin ulaştırdıkları eşyalar teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor. Daha sonra kilitli dolaplarda kısım kısım ayrılıyor. Belediye otobüslerinde unutulan eşyalar arasında cep telefonu, nüfus cüzdanı, ehliyet, anahtar, çanta, giyim eşyası, kol saatleri en çok rastlananlar arasında bulunuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Koç, vatandaşların unuttukları eşyaları, gerekli işlemler için müracaat bölümünde alındığını ifade ederek, kendilerine ulaşmaları halinde bazı sorularla eşyaları teslim edeceklerini belirterek, "Yiyecekleri bir süre sonra zabıta kontörlünde imha ederken giyecekleri belirli bir süreden sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Diğer eşyaları ise uzun süre bekletiyoruz ve sahiplerini bekliyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da | Video 06:58
Kayıp eşya bürosundaki eşyalar hayrete düşürdü: Alkolmetre de var altın takılar da | Video 26.01.2024 | 10:05
Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video 03:54
Kamyonetteki sileceği sökerek çaldı | Video 26.01.2024 | 10:06
İşte Alper Gezeravcı’nın uzaya götürdüğü bitki: Schrenkiella parvula | Video 04:44
İşte Alper Gezeravcı'nın uzaya götürdüğü bitki: "Schrenkiella parvula" | Video 26.01.2024 | 10:05
Kastamonu’da 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası böyle görüntülendi | Video 02:01
Kastamonu'da 6 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası böyle görüntülendi | Video 26.01.2024 | 09:35
Sibirya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Bayburt’u sevdi | Video 06:01
Sibirya’dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Bayburt’u sevdi | Video 26.01.2024 | 08:45
Beylikdüzü’nde elektrik kablolarına takılan tır, 3 direği yamulttu | Video 02:11
Beylikdüzü’nde elektrik kablolarına takılan tır, 3 direği yamulttu | Video 26.01.2024 | 09:19
Pendik’te otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı | Video 02:25
Pendik'te otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı | Video 26.01.2024 | 09:03
Gaziantep’te MİT destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 00:44
Gaziantep'te MİT destekli uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 26.01.2024 | 09:07
9 ilde Sibergöz-18 operasyonu: 28 şüpheli yakalandı | Video 01:08
9 ilde Sibergöz-18 operasyonu: 28 şüpheli yakalandı | Video 26.01.2024 | 08:56
Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video 03:17
Kastamonu’da otobüs devrildi: 6 ölü, 33 yaralı | Video 26.01.2024 | 08:45
Kastamonu’da otobüs kazası! 6 ölü, 32 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 08:22
Kastamonu'da otobüs kazası! 6 ölü, 32 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 26.01.2024 | 08:04
Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi 02:59
Vicdansızlığın böylesi: Torba içine koyulan köpek ölüme terk edildi 25.01.2024 | 23:16
Sinop’ta korkutan yangın 00:32
Sinop’ta korkutan yangın 25.01.2024 | 22:14
5.2’lik depremde Malatya’da bazı evlerin dış cephelerinde ayrışmalar oldu 02:04
5.2’lik depremde Malatya’da bazı evlerin dış cephelerinde ayrışmalar oldu 25.01.2024 | 20:04
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs yakalandı | Video 05:31
Türk bayrağını bıçakla kesen şahıs yakalandı | Video 25.01.2024 | 14:58
Fatih’te imama saldıran şüpheliye 34 yıl 6 aya kadar hapis talebi | Video 02:46
Fatih’te imama saldıran şüpheliye 34 yıl 6 aya kadar hapis talebi | Video 25.01.2024 | 14:58
Film sahnelerini aratmayan operasyon kamerada | Video 00:45
Film sahnelerini aratmayan operasyon kamerada | Video 25.01.2024 | 14:58
İstanbul’da arabayı saniyeler içerisinde böyle çaldılar | Video 05:29
İstanbul’da arabayı saniyeler içerisinde böyle çaldılar | Video 25.01.2024 | 14:58
Kuaförde tıraş olurken sular kesilince, cilt maskeleriyle çeşmeye koştular | Video 00:19
Kuaförde tıraş olurken sular kesilince, cilt maskeleriyle çeşmeye koştular | Video 25.01.2024 | 14:58
SON DAKİKA! Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video 03:30
SON DAKİKA! Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem | Video 25.01.2024 | 16:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA