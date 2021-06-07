Kayıp gencin cesedi sulama kanalında bulundu, ağıtlar yürekleri yaktı | Video

Adana’da dün kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu. Gencin cesedinin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Muhammet Cihan (17), dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, Muhammet'i mahallede aradı ancak bulamadı. Gencin, serinlemek için Gülhatmi Caddesi'ndeki sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendiren ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiyeye bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalarda gencin izine rastlanmadı. DSİ ile görüşülerek sulama kanalının suyu kesildi. Bugün sabah ise dalgıç polisler tekrar sulama kanalında arama başlattı. Yapılan aramalarda gencin cesedi ilk aranan yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Levent Köprüsü altında bulundu.

Gencin cesedinin kanaldan çıkartılışını gözyaşları içinde köprüden izleyen kadınların ağıtları yürekleri dağladı. Gencin yakınları karaya çıkartılan cesede son bir kez baktı. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu olayla birlikte son 10 yılda Adana'da 185 kişi boğularak hayatını kaybetti.