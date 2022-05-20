Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video

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Mersin’de, 3 gündür kayıp olan ve ağaçta mahsur kalan kediyi, Büyükşehir Belediyesinin temizlik personeli buldu, itfaiye ekipleri kurtardı.
TEMİZLİK PERSONELİ ZEYNEP VURAL'IN DUYARLILIĞIYLA BULUNDU
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde iş yeri olan esnaf Korkmaz Can Vaizoğlu'nun kedisinin 3 gündür kayıp olduğu bilgisini alan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinde görevli temizlik personeli Zeynep Vural, görev sırasında Taş Bina yanındaki ağaçta kurtarılmayı bekleyen bir kediye rastladı. Temizlik personeli Vural, önce kediyi kurtarmaları için itfaiyeyi aradı, ardından da esnaf Vaizoğlu'na ağaçta bir kedi bulduğunu bildirdi.
İTFAİYE PERSONELİ AĞAÇTAN KURTARIP SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Üç gündür aradığı kedisi Latte'yi Büyükşehir Belediyesi personelinin duyarlılığıyla ağaçta bulan esnaf Vaizoğlu, olay yerine gelen itfaiye personeliyle birlikte kovalı vince binerek kurtarma çalışmalarına katıldı. İsrail Kauçuğu ağacının yoğun ve karmaşık dalları arasında zorlu bir kurtarma operasyonu yürüten itfaiye personeli, özverili bir çalışmanın sonucunda Latte'yi sahibine kavuşturdu.
"GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİLER"
Kedinin sahibi Vaizoğlu, Latte'nin 3 gün önce bürodan kaçtığını belirterek, "3 gündür arıyorduk. Sağ olsun belediyedeki arkadaşlar görmüşler, onlar haber verdiler. Yine belediyedeki arkadaşlar yardımcı oldu, İtfaiye geldi. Kurtardık çok şükür. Yaklaşık bir senedir bende. Sokaktan sahiplenmiştim. Yavrularımız oldu, sahiplendirdik. Şimdi yeniden toparlanacak, çok korktu. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük özveri gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ederim, gerçekten çok güzel bir iş oldu" dedi.