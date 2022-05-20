Video Yaşam Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video

20.05.2022 | 10:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 01:33
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 02:42
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 20.05.2022 | 11:43
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı: Köpeğin saldırdığı çocuğun yüzüne 11 dikiş atıldı | Video 02:24
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı: Köpeğin saldırdığı çocuğun yüzüne 11 dikiş atıldı | Video 20.05.2022 | 11:35
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 20.05.2022 | 11:35
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 03:23
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.05.2022 | 10:56
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 01:03
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 20.05.2022 | 10:58
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 01:21
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 20.05.2022 | 10:56
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 01:03
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 20.05.2022 | 10:50
Define ararken katil oldular, 25’er yıl hapse mahkum oldular | Video 05:17
Define ararken katil oldular, 25'er yıl hapse mahkum oldular | Video 20.05.2022 | 10:38
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 12:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 20.05.2022 | 10:24
Sahte savcıdan telefon vurgunu: 83 yaşındaki adamdan 1.2 milyon aldılar | Video 00:40
Sahte savcıdan telefon vurgunu: 83 yaşındaki adamdan 1.2 milyon aldılar | Video 20.05.2022 | 10:20
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi | Video 00:36
Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılmayı böyle bekledi | Video 20.05.2022 | 10:04
Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:35
Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 10:10
Balkabakları arasında araç kıyımı | Video 02:18
Balkabakları arasında araç kıyımı | Video 20.05.2022 | 10:05
Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar | Video 00:29
Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar | Video 20.05.2022 | 09:36
Eyüpsultan’da mezarlıkta el frenini çekmediği otomobili ağaca çarparak devrildi | Video 02:56
Eyüpsultan'da mezarlıkta el frenini çekmediği otomobili ağaca çarparak devrildi | Video 20.05.2022 | 09:38
Aleyna Tilki Hatay’da konser verdi, süper minisi ve dansları tam not aldı | Video 04:14
Aleyna Tilki Hatay’da konser verdi, süper minisi ve dansları tam not aldı | Video 20.05.2022 | 08:30
Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu’nda lüks otomobil alev alev yandı | Video 01:30
Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı | Video 19.05.2022 | 16:54
Edirne’de feci kaza: Minibüs, içindeki yolcularla birlikte ters döndü | Video 01:44
Edirne'de feci kaza: Minibüs, içindeki yolcularla birlikte ters döndü | Video 19.05.2022 | 16:37
Kocaeli’de korkunç kaza: Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden aşağı düşüp öldü! O anlar kamerada | Video 01:35
Kocaeli'de korkunç kaza: Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden aşağı düşüp öldü! O anlar kamerada | Video 19.05.2022 | 15:48

Mersin’de, 3 gündür kayıp olan ve ağaçta mahsur kalan kediyi, Büyükşehir Belediyesinin temizlik personeli buldu, itfaiye ekipleri kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mersin Büyükşehir Belediyesinin duyarlı ve özverili personeli, 3 gündür kayıp olan kediyi bulup tırmandığı ağaçtan kurtararak sahibi Korkmaz Can Vaizoğlu'na teslim etti.

TEMİZLİK PERSONELİ ZEYNEP VURAL'IN DUYARLILIĞIYLA BULUNDU
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde iş yeri olan esnaf Korkmaz Can Vaizoğlu'nun kedisinin 3 gündür kayıp olduğu bilgisini alan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinde görevli temizlik personeli Zeynep Vural, görev sırasında Taş Bina yanındaki ağaçta kurtarılmayı bekleyen bir kediye rastladı. Temizlik personeli Vural, önce kediyi kurtarmaları için itfaiyeyi aradı, ardından da esnaf Vaizoğlu'na ağaçta bir kedi bulduğunu bildirdi.

İTFAİYE PERSONELİ AĞAÇTAN KURTARIP SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Üç gündür aradığı kedisi Latte'yi Büyükşehir Belediyesi personelinin duyarlılığıyla ağaçta bulan esnaf Vaizoğlu, olay yerine gelen itfaiye personeliyle birlikte kovalı vince binerek kurtarma çalışmalarına katıldı. İsrail Kauçuğu ağacının yoğun ve karmaşık dalları arasında zorlu bir kurtarma operasyonu yürüten itfaiye personeli, özverili bir çalışmanın sonucunda Latte'yi sahibine kavuşturdu.

"GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİLER"
Kedinin sahibi Vaizoğlu, Latte'nin 3 gün önce bürodan kaçtığını belirterek, "3 gündür arıyorduk. Sağ olsun belediyedeki arkadaşlar görmüşler, onlar haber verdiler. Yine belediyedeki arkadaşlar yardımcı oldu, İtfaiye geldi. Kurtardık çok şükür. Yaklaşık bir senedir bende. Sokaktan sahiplenmiştim. Yavrularımız oldu, sahiplendirdik. Şimdi yeniden toparlanacak, çok korktu. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük özveri gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ederim, gerçekten çok güzel bir iş oldu" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA