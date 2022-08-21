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OTOMATİK OYNAT
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Kayıp kuşlarını bulan yaşlı çift sevinçten ağladı | Video 21.08.2022 | 09:44
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Mardin Derik'teki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.08.2022 | 09:03
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Yeni metrobüsten erken final! Son modelini sevsinler | Video 20.08.2022 | 21:11
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Bursa’da hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video 20.08.2022 | 17:00
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Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2022 | 16:09
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Sivas'ta bir süredir kayıp olan kuşlarını bulan yaşlı çift sevinçten ağladı.