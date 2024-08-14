Kayıp Mehmet Ali Turhan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Manisa’da 78 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan 25 gündür kayıp. AFAD, Jandarma, Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından yürütülen arama çalışmalarına rağmen Turhan’dan henüz sevindirici bir haber yok.