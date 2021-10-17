Kayıp oğlunu 10 yıldır arıyor!

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BURSA'da, 2011 yılında, arkadaşını ziyarete gideceğini söyleyerek evden ayrılan Eyüp Algül'den (22), 10 yılı aşkın süredir haber alınamıyor. Oğlunu, bastırdığı afişlerle her yerde arayan Mustafa Algül, İkiz kardeşi olan Eyüp'ün, başına kötü bir olay geldiğine inanmıyorum. Annesiyle, döneceğine, gelmese de arayıp 'ben iyiyim' diyeceğine inanıyorum dedi.
Eyüp Algül, 5 Nisan 2011'de arkadaşını ziyaret edeceğini söyleyerek evden ayrıldı. Oğlundan haber alamayan Mustafa Algül, durumu polise bildirdi. Hakkında kayıp ihbarı verilen Eyüp Algül, yapılan arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. 10 yıldır oğlunu arayan Mustafa Algül ve eşi Emire Algül, çocuklarının geri döneceğine inandıklarını söyledi.
'DÖNECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUZ'
Oğlunu bulmak için savcılığa başvuruda bulunduklarını söyleyen Mustafa Algül, Yavrumun başına bir olay geldiğini sanmıyorum. Bir gün döneceğine inanıyorum. İkiz kardeşi olan Eyüp, duygusal, merhametli ve girişken kişiliğe sahipti. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. O günlerde, psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ne kadar ısrar etsek, bunun nedenini bizimle paylaşmıyordu. O gün bana, 'Baba, İnegöl'de bulunan arkadaşlarımı ziyarete gideceğim. Birkaç gün onlarla kalacağım' dedi. Ben de izin verdim. Elimi öpüp, evden ayrıldı. Kendisine ulaşamadık. Korktuk. Sonraki gün akrabalarımızla İnegöl'e gidip onu her yerde aradık. Kayıp ilanları verdik. Sonuç alamadık. Savcılığa müracaat ettik. Kendisi yine bulunamadı. Yüksek tansiyon hastası olan annesiyle, Eyüp'ün yaşadığına inanıyoruz. Her gün, döneceği veya bizi arayıp, Merak etmeyin iyiyim diyeceği günün hayalini kuruyoruz diye konuştu.