Kayıp olan bilgisayar teknisyeni, 30 metre yamaçtan yuvarlanmış halde yaralı olarak bulundu | Video
Adana’da 3 gündür kayıp olan kişi, 30 metrelik yamaçtan aşağı düşmüş halde yaralı olarak bulundu. Yaralıyı itfaiye ekipleri vinç ile kurtardı.
Olay mahalline gelen polis, 30 metre yamaçtan aşağı düşen kişinin Kadir Kerem Çotalan olduğunu tespit etti. Polis, bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, 30 metre yamaçtan düşen Kadir Kerem'i vinç yardımıyla kurtardı. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Kadir Kerem'in tedavisi devam ediyor.
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