Kayıp olan iki çocuk annesi kadın için arama çalışması başlatıldı | Video 10.03.2023 | 12:47 Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ayşe Küçükkavradım (41) için ırmak içersinde arama çalışması başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Serik Ilçesine bağlı Kürüş Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arazi sulamak için ırmak kenarına gelen bir vatandaş, kadın kıyafetleri ile bırakılan not yazılı kağıdı görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Sabah saatlerinde evden çıkan ve kendisinden haber alamayan ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Ayşe Küçükkavradım için ekipler arama çalışması başlattı. su altı arama ekipleri Gece 01:00 kadar süren çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.