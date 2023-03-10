Kayıp olan iki çocuk annesi kadın için arama çalışması başlatıldı | Video
Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Ayşe Küçükkavradım (41) için ırmak içersinde arama çalışması başlatıldı.
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