Video Yaşam Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video

Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video

11.01.2024 | 16:44

Niğde merkez Fertek Mahallesinde boş arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin, 2 gündür kayıp olarak aranan şahsa ait olduğu belirlendi.

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Olay, Niğde Merkez Fertek Mahallesi Taşkesti Mevki Argı Sokakta bulunan bir bahçede meydana geldi. Arazide bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin 1954 doğumlu Yaşar K. olduğu ve 2 gündür kayıp olarak arandığını belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, talihsiz adamın cenazesi Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşar K.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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