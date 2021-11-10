Kayıp olarak aranan Zennure Kahveci, Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı | Video

Zennure Kahveci, Müge Anlı'nın sorusu üzerine salça falan almadığını, kaçarken sadece canını kurtardığını, eşinin kendisini dövdüğünü dile getirirken Erdal Bey yalan olduğunu, o an evde bile olmadığını savundu. Zennure Hanım, eşinin "Bana cinnet geçirtiyorsun" dediğini, kendisine bir şey yapacağından korktuğunu, ortada hiçbir şey yokken şiddet gördüğünü iddia etti.