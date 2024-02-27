Video Yaşam Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu
Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu

Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu

27.02.2024 | 21:03

Denizli’de yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan posta çalışanı, makilik alanda ölü bulundu. Kayıp şahsın yüksekten düştüğü ve bu neticede hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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