Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan kaykaycı genç yaralandı.

İstiklal Caddesi üzerinden gelip Ahmet Akyollu Caddesi'ne dönüş yapmakta olan Ömer İ. (40) yönetimindeki otomobil, Zafer Caddesi üzerinden kavşağa gelen kaykay üzerindeki 15 yaşındaki Enes A. ile çarpıştı. Kaza sonucu kafasını aracın ön camına çarpan genç yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan gence ilk müdahaleyi kavşakta görevli polisler yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.