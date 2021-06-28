Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
00:28
01:20
Küçükçekmece'de eski koca dehşeti kamerada | Video 28.06.2021 | 14:54
01:02
Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı | Video 28.06.2021 | 13:45
01:19
04:28
05:37
06:06
Yavuz Donat | Karadeniz’den... Dost sohbeti 28.06.2021 | 12:58
01:59
16:10
01:34
Bir anlık dalgınlığı hayatına mal oluyordu | Video 28.06.2021 | 12:19
05:31
Ceviz ağacından çıktı, fiyatı yarım milyondan fazla | Video 28.06.2021 | 12:19
02:59
04:40
20:22
17:24
00:59
Bahçelievler'de iki aile sokak ortasında birbirine girdi | Video 28.06.2021 | 10:35
03:20
Parayı kaptırdı, komiserin kolunu ısırdı | Video 28.06.2021 | 10:35
00:52
Beykoz’da kontrolden çıkan minibüs dehşet saçtı: 1 ölü | Video 28.06.2021 | 10:41
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan kaykaycı genç yaralandı.
İstiklal Caddesi üzerinden gelip Ahmet Akyollu Caddesi'ne dönüş yapmakta olan Ömer İ. (40) yönetimindeki otomobil, Zafer Caddesi üzerinden kavşağa gelen kaykay üzerindeki 15 yaşındaki Enes A. ile çarpıştı. Kaza sonucu kafasını aracın ön camına çarpan genç yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan gence ilk müdahaleyi kavşakta görevli polisler yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.