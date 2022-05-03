Video Yaşam Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video
Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video

Kaynak suyunun kayada açtığı muhteşem su yolu | Video

03.05.2022 | 10:21

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Amasya Çakallar mevkiinde, kaynaktan çıkan kireçli içme suyu; kayaları oyarak kendine muhteşem bir kanal oluşturarak doğa harikası bir görüntü ortaya çıkardı.

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Amasya Çakallar mevkiinde, kaynaktan çıkan kireçli içme suyu akarak kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucu, kayaları oyarak kendine muhteşem bir kanal oluşturdu.

Yerden 50 cm yüksekliğinde, 100 metre uzunluğunda ki kanal, bu yılın yağışlı geçmesi nedeniyle daha da artarak yeşil bir vadi içinden inmesi doğaseverlere muhteşem bir görsellik oluşturuyor.

Doğasever bir vatandaş tarafından etrafında ki otlar temizlenince daha da belirgin hale gelen kanal, görenleri hayrete düşürüyor. Doğasever vatandaş Ercan Eftelioğlu; "30-35 sene önce yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyormuş. O dönemlerde bile bilinen bu suyu görmeye, Amasya merkezden görmeye geliyorlardı. Zamanla örtünün altında kalan bu güzellik bizlerin temizlemesi ile tekrar doğaseverlerle buluştu. Kesin gezilip görülmesi gereken bir doğa olayı. İnanıyorum ki Amasya turizmine kazandırılacaktır." dedi.

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