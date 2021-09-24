Kayseri Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
02:02
Kayseri Erciyes beyaza büründü, ilk kardan adam yapıldı 24.09.2021 | 11:23
01:45
Dünyanın ilk rahim nakli ile doğan mucize bebeği kameralar karşısında 24.09.2021 | 12:02
01:04
01:11
Yan bakma kavgası cinayetle sonlandı | Video 24.09.2021 | 11:23
04:00
01:36
Karısını bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış | Video 24.09.2021 | 10:41
02:52
Bartın'da üç kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 24.09.2021 | 10:36
02:55
Beşiktaş iskelesinde can pazarı | Video 24.09.2021 | 10:36
12:57
04:28
Bu özel taylar 900 bin liraya satılıyor | Video 24.09.2021 | 10:22
00:51
Çelik Kanatlar TEKNOFEST'te 24.09.2021 | 10:02
05:51
İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl aradan sonra ilk konser 24.09.2021 | 09:08
04:10
03:16
00:45
Tramvayda sevimli yolcu | Video 24.09.2021 | 09:47
03:58
00:56
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 24.09.2021 | 09:17
03:23
01:39
Rize Doğu Karadeniz'de yaylalara mevsimin ilk kar yağışı başladı 24.09.2021 | 09:09
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu, sezonun ilk kardan adamı da yapıldı.
Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürüyor. Kar yağışı özellikle dağın 3 bin 917 ile 2 bin 400 rakım aralığında etkili oldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi'ne de kar düştü. Pistler, beyaz örtüyle kaplandı. Erciyes Hacılar Kapı'da bulunan bir işletme, sezonun ilk kardan adamını da yaptı. Kardan adama bere, gözlük, maske ve eldiven takıldı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu.