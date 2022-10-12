Kayseri merkezli 10 ilde siber operasyonu | Video

Kayseri’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 şüphelinin WhatsApp ve Telegram gruplarından bin 28 kişinin kişisel verilerini çalarak 3. şahıslara sattıklarını tespit etti. Kayseri merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalarda 19 şüphelinin WhatsApp ve Telegram gruplarında bin 28 kişiye ait kişisel verileri çalarak 3. kişilere para karşılığında sattıkları tespit edildi. Şüphelilere yönelik Erciyes Kapanı operasyonu kapsamında Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Hatay ve Samsun'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli çok sayıda dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.