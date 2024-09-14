Kayseri merkezli 3 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonunda 19 kişi tutuklama | Video
Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonunda adliyeye sevk edilen 35 kişiden 19'u tutuklandı.
Şahıslardan 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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